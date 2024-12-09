Ученые раскрыли причины страха упущенной возможности

Исследователи Корнеллского университета выявили ключевые факторы, влияющие на поведение, известное как страх упущенной возможности (Fear of Missing Out, FOMO), сообщает Zakon.kz.

Их работа опубликована в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

FOMO представляет собой состояние тревожности, вызванное боязнью пропустить важное или значимое событие. Это явление связано с ухудшением общего благополучия и усиленной потребностью в социальных связях.

В рамках исследования ученые провели семь экспериментов с участием 5441 человека. В ходе экспериментов участникам предлагались различные сценарии пропущенных событий, чтобы изучить психологические механизмы, лежащие в основе FOMO.

Результаты показали, что чувство FOMO усиливается, если пропущенное событие связано с близкими друзьями или важными социальными группами. Напротив, мероприятия с участием незнакомцев или малозначимых людей вызывали гораздо меньшую тревогу.

Интересно, что даже дискомфортные или сложные мероприятия могли вызывать FOMO, если они способствовали социальному сплочению. Это говорит о том, что ключевая ценность события заключается не столько в его приятности, сколько в возможности укрепления связей и общего опыта с другими членами группы.

Также исследователи выявили, что социальные сети усиливают FOMO. Посты о пропущенных событиях становятся триггером социальной тревожности, что подтверждает значимость цифровой среды в формировании этого явления.

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