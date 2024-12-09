Ученые раскрыли причины страха упущенной возможности
Их работа опубликована в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).
FOMO представляет собой состояние тревожности, вызванное боязнью пропустить важное или значимое событие. Это явление связано с ухудшением общего благополучия и усиленной потребностью в социальных связях.
В рамках исследования ученые провели семь экспериментов с участием 5441 человека. В ходе экспериментов участникам предлагались различные сценарии пропущенных событий, чтобы изучить психологические механизмы, лежащие в основе FOMO.
Результаты показали, что чувство FOMO усиливается, если пропущенное событие связано с близкими друзьями или важными социальными группами. Напротив, мероприятия с участием незнакомцев или малозначимых людей вызывали гораздо меньшую тревогу.
Интересно, что даже дискомфортные или сложные мероприятия могли вызывать FOMO, если они способствовали социальному сплочению. Это говорит о том, что ключевая ценность события заключается не столько в его приятности, сколько в возможности укрепления связей и общего опыта с другими членами группы.
Также исследователи выявили, что социальные сети усиливают FOMO. Посты о пропущенных событиях становятся триггером социальной тревожности, что подтверждает значимость цифровой среды в формировании этого явления.
Ранее американские ученые из Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что сильная жара чаще всего становится причиной смертей среди молодых людей.