Иманбек получил еще одну награду за ремикс "Roses"

24 мая 2021, 10:03
Фото: instagram/imanbekmusic

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил еще одну награду за ремикс "Roses", сообщает zakon.kz.

Получил награду Billboard Awards, это почти как Грэмми +1 в копилку, - написал он на своей странице в Instagram.

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Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

15 марта он получил "Грэмми" за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN.

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