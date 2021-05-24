ЕНТ-2021: сколько абитуриентов сдали тестирование

Промежуточные итоги ЕНТ-2021 предоставили в Министерстве образования и науки Казахстана, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день более 75 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ в 51 пункте тестирования. Из них 52 512 выпускников сдавали тесты на казахском языке, 19 622 – на русском, 182 – на английском языке. Средний балл по пяти предметам – 68,94. Максимальный балл – 138. пресс-служба МОН РК

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По словам директора Национального центра тестирования МОН РК Дидара Смагулова, в целом, Единое национальное тестирование проходит в штатном режиме.

На сегодняшний день 87 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы в аудитории во время запуска. За нарушение правил тестирования были удалены из аудитории 287 человек, результаты тестирования у них аннулированы. Дидар Смагулов

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По его словам, у восьми выпускников была зафиксирована повышенная температура, поэтому они будут сдавать ЕНТ в другой день.

Напомним, в этом году у выпускников есть возможность сдать ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта с лучшим результатом.