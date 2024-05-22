ЕНТ-2024: что делать, если абитуриент не сдал итоговое тестирование

В 14 регионах страны стартует основное Единое национальное тестирование 2024 года, в шести областях заявки еще принимаются. Тестирование продлится до середины июля. Какие в этом году есть возможности удачно продолжить образование и что делать, если завалил ЕНТ – в материале Zakon.kz.

Наступает время выпускных экзаменов и тестирований. Многих волнуют вопросы будущего образования и удачного поступления в среднее специальное учебное заведение. Абитуриенты, а чаще их родители, задаются вопросом: как быть, если не доберешь на итоговом тестировании необходимые баллы?

Zakon.kz разбирался со специалистами в тонкостях казахстанского Единого национального тестирования.

Стоит отметить, что в этом году в стране в связи с режимом чрезвычайной ситуации из-за паводков, объявленным в шести регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая. Позже стало известно, что с учетом мнений абитуриентов, которые еще не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации - 22 мая с 10:00 до 18:00.

Тестирование начинается с 25 мая и продлится до 12 июля.

Сколько имеется попыток и при каких условиях проходит ЕНТ

Больше всего учащихся интересует вопрос: сколько имеется попыток и при каких условиях будет проходить ЕНТ?

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Болатбек Абдрасилов сообщил, что в 2024 году у абитуриентов есть возможность сдать основное ЕНТ дважды, а также участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом. Более того, в общей сложности за учебный год есть пять шансов пройти тестовый экзамен.

В этом году большинство казахстанских абитуриентов для прохождения ЕНТ выбрали казахский язык – это 75% учащихся. Почти 25% тестируемых будут сдавать экзамен на русском. Примечательно, что 221 человек подал заявку сдавать единое тестирование на английском языке.

Следует отметить, что ученики имеют возможность выбирать дату, время и расположение пункта тестирования самостоятельно. Но при этом можно лишь один раз определить для себя профильные предметы.

Так, в 2024 году 16% абитуриентов выбрали предметы "Математика-Физика" и "Биология-Химия". 13% учащихся решили пройти творческий экзамен, а на "Математику-Информатику" пал выбор у 11% выпускников.

"Впервые за последние несколько лет изменилась самая выбираемая комбинация профильных предметов. В этом году большинство абитуриентов и на январском, и на мартовском ЕНТ выбрали предметы "Биология-Химия". Изменение самой популярной комбинации дисциплин говорит о том, что приоритетным выбором абитуриентов стали медицинские и сельскохозяйственные профессии", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Болатбек Абдрасилов.

В последние годы на всех этапах ЕНТ абитуриенты предпочитали проходить тестирование по "Математике-Физике". С этой комбинацией выпускники школ поступали на инженерные, строительные, педагогические и другие специальности. Вместе с тем общий выбор профессии в этом случае более разнообразный, а также существовала большая вероятность получения грантов. Тем не менее, несмотря на это, в 2024 году абитуриенты предпочли выбрать предметы "Биология-Химия".

В этом году основной формат тестирования остался без изменений: абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и два предмета на выбор. Однако в этом году количество вопросов по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" стало меньше на пять пунктов, что позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам – до 40.

Кроме того, в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка.

В целом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120, включая 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Время прохождения тестирования составляет 4 часа (240 минут).

Порядок проведения ЕНТ

Для удобства абитуриентов во время ЕНТ можно отвечать и выполнять задания в любом порядке: с любого предмета, в любой последовательности вопросов, пропуская какой-либо из них, а потом возвращаясь.

Также можно в течение тестирования корректировать свои ответы, если есть сомнения в их правильности. Теперь это доступно благодаря проведению экзамена в электронном формат.

Для поступающих абитуриентов с особыми образовательными потребностями на ЕНТ-2024 сохраняется дополнительное время в 40 минут. Кроме того, для удобства ребят с нарушениями зрения разработаны вопросы без схем и диаграмм. Министерство науки и высшего образования РК продолжает создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами.

Благодаря принятым мерам количество тестируемых с особыми образовательными потребностями, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году в основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в 2022 и 2023 годах их количество достигло 500 человек.

"Важно отметить, что мы обеспечиваем академическую честность и безопасность тестирования. Используем маркировку тестовых вариантов, предоставляем индивидуальные варианты теста для каждого участника. Также обеспечиваем доступ к калькулятору, Периодической системе химических элементов и таблице растворимости солей на экранах компьютеров. По запросу тестируемых выдается бумажный вариант таблиц", – сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Болатбек Абдрасилов.

Сколько попыток прохождения ЕНТ

Многих казахстанцев интересует: как же быть, если, несмотря на все усилия и дополнительные возможности, учащийся тестирование не прошел?

Фото: Национальный центр тестирования МНВО РК

Специалисты разъяснили, что если абитуриент не сдал ЕНТ даже со второй попытки, не набрав пороговые баллы, ученик может пройти его для поступления на платной основе в августе месяце. При этом, если есть сертификаты январского или мартовского ЕНТ с пороговыми баллами, то это дает возможность абитуриенту поступить на платной основе.

"По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе на присуждение грантов с лучшим результатом. Данная норма была закреплена в прошлом году. В целом, получается, в 2024 году имеется пять попыток за год сдать тестирование. Абитуриенты 2024 года могут сдать ЕНТ пять раз. Из них три, то есть январское, мартовское и августовское, предназначены для поступления на платную основу. А один из сертификатов (по выбору) основного ЕНТ, который можно сдать дважды, используется для участия в грантовом конкурсе", – разъяснил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Дополнительные условия для прохождения тестирования

В Национальном центре тестирования МНВО РК рассказали о категориях участников ЕНТ.

"Выпускники школ текущего года и студенты, принятые в вузы, условно имеют право участвовать во всех пяти этапах ЕНТ. В то же время выпускники предыдущих лет, выпускники колледжей и кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами нашей страны) могут участвовать в четырех тестированиях, включая мартовское, основное и августовское. Также есть категория студентов, которые желают перевестись из творческих специальностей на другие или из других специальностей на педагогические направления. Они сдают ЕНТ два раза: в январе и августе", – отмечается в информации.

Фото: Национального центра тестирования МНВО РК

Кроме того, можно воспользоваться преимуществом электронного формата Единого национального тестирования и узнать итоги прохождения тестирования сразу после завершения экзамена. Набранные баллы отображаются на экране, позволяя абитуриентам мгновенно оценить свои результаты.

В случае несогласия с итогами тестирования ученик может подать апелляцию. Сделать это нужно незамедлительно – в первые полчаса после экзамена.

"При подаче апелляции абитуриенты имеют возможность оспаривать результаты теста как по содержанию вопросов, так и по техническим причинам. Апелляция по содержанию вопросов подается в первые 30 минут после окончания тестирования и должна быть обоснована мотивированным объяснением. В случае если тестируемый обнаружит отсутствие фрагмента (текста, схемы, рисунков, таблицы) в условиях задания, что мешает найти правильный ответ, он может подать апелляцию по техническим причинам", – уточнила директор Национального центра тестирования МНВО РК Болатбека Абдрасилова.

Он добавил, что все заявления по апелляциям рассматриваются Республиканской апелляционной комиссией в течение 30 рабочих дней.

При этом с 2024 года у абитуриентов есть возможность отозвать апелляцию через личный кабинет до начала заседания комиссии.

Для того, чтобы поддержать абитуриентов в подготовке к ЕНТ, Национальным центром тестирования МНВО РК во время учебного года предоставляются бесплатные онлайн-уроки, а также пробное тестирование и доступ к необходимым учебным материалам.

На сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список учебников и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

С 2022 года после окончания тестирования на сайте доступен тематический анализ ЕНТ. И если раньше выпускники могли видеть только правильные и неправильные ответы, то внедрение тематического анализа дало возможность более глубоко изучить свои результаты.

"Теперь участники ЕНТ могут увидеть свои слабые стороны по конкретным темам. Данный анализ становится доступным сразу после завершения тестирования и сохраняется в личном кабинете участника. Считаю, что этот анализ особенно важен в подготовке к основному ЕНТ. Он поможет выпускникам оценить уровень усвоения материала по каждому предмету, углубленно изучить темы, где были допущены ошибки. Надеемся, что это поможет абитуриентам качественно подготовиться к главному экзамену", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Болатбек Абдрасилов.

Фото: Zakon.kz

Что делать, если не сдал ЕНТ

Если все-таки не удалось даже с помощью пересдачи и других всевозможных вариантов улучшения своего уровня образования набрать нужное количество баллов во время Единого национального тестирования, есть альтернатива продолжить учебу, поступив после 9-го класса в колледж. Притом, что в Казахстане считается обязательным образование только до 9 класса. После, по желанию ребенка, можно поступить или в средние специальные учебные заведения, которые реализуют основные программы среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки, либо остаться обучаться в 10 и 11 классах.

К тому же, начиная с начала учебного года в девятом классе, к школьникам систематически приходят представители колледжей разной направленности, предлагая дальнейшее обучение в стенах своего средне-специального образовательного учреждения. Подросткам есть из чего выбирать.

Кроме того, некоторые студенты колледжей умудряются еще совмещать учебу с работой, тем самым обретая профессиональный опыт, и становятся финансово независимыми.

Переживать за то, что не прошли школьную программу за 10-11 классы, не стоит – она преподается и в колледжах, только более сжато на фоне занятий по выбранной вами специальности.

Но здесь стоит понимать, что принятие решения о поступлении именно в колледж далеко не самое простое. Именно сейчас важно выбрать верное направление будущей специальности. Некоторым ученикам в этом возрасте еще сложно определиться с профессией, с которой бы хотелось в дальнейшем связать свою трудовую деятельность. Нередки случаи, когда ребята позже понимают, что отдали несколько лет обучению не совсем в своей сфере.

А вот тем, кому легко удалось распознать свое будущее поприще, можно позавидовать. Уже в 15-16 лет будущей специалист вникает в свою область деятельности, совершенствуя год за годом профессиональные навыки, скорее сверстников добиваясь наилучших результатов.

Ранее мы писали об организации Единого национального тестирования. Zakon.kz рассказывал, что принимается в стране для обеспечения безопасности абитуриентов и предотвращения нарушений правил, таких как пронос на тестирование телефонов и шпаргалок, на входе учащегося проверяют металлоискателем ручного и рамочного типа.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что современные технологии отлично справляются с подавлением сигналов мобильных телефонов и радиоэлектронной связи, лишая возможности абитуриентов воспользоваться помощью при тестировании. Также в пунктах проведения ЕНТ ведется видеонаблюдение. После завершения экзаменов видеозаписи до 31 октября анализируются и при обнаружении случаев использования запрещенных материалов или нарушения правил результаты экзаменов поступающего аннулируются.