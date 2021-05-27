В Казахстане больше половины безработных хотят быть начальниками - исследование

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" провела исследование среди безработных казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

Анализ проводился среди обратившихся в мобильные центры занятости в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

Были проведены психологические консультации, которые показали, что порядка 58% людей, обратившихся в мобильные центры занятости - это женщины, из них порядка 5% - жертвы бытового насилия. Порядка 6% безработного населения имеют глубокие депрессивные проявления - это такой сложный контингент, которому непросто искать работу. 56% предпочитают именно руководящие должности и только 14% предрасположены к физическому труду, - рассказал заместитель председателя Национальной палаты Олжас Ордабаев во время круглого стола Комитета по социально-культурному развитию в Мажилисе.

Несмотря на предпочтения казахстанцев, исследование показало, что рынку труда все же нужны рабочие кадры - выпускники колледжей, либо люди, которые в принципе нигде не обучались, но имеют какие-то навыки труда.

Мы опросили порядка 25 тыс. субъектов бизнеса и исследовали их потребности в кадрах. Только у 10,5 тыс. - это 41% сейчас есть хоть какая-то потребность. И порядка 79% - это рабочие квалификации, - уточнил он.

В целом, по его словам, в особенно сложной ситуация на рынке труда оказались выпускники вузов, которые закончили университеты в период пандемии. Уровень их трудоустройства всего 71% - это регресс, так как в прошлом году показатель составил 74%. То есть порядка 30% - или 20 тыс. человек просто не смогли найти работу.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения назвали исчезающую профессию и объяснили, почему Казахстан отстает от развитых стран по уровню труда.

Тамила Языкова, Нур-Султан