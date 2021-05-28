Выйдет ли сборная Казахстана в плей-офф ЧМ по хоккею после поражения Канаде

28 мая сборная Казахстана провела пятый матч на чемпионате мира по хоккею - казахстанцы встречались с канадцами, сообщает zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу сборной Канады.

Две шайбы в ворота канадцев забил Никита Михайлис (на 25-й и 42-й минутах), тем самым оформив дубль. В свою очередь у канадцев отличились Эндрю Манджапане (7-я), Оуэн Пауэр (22-я), Коул Перфетти (48-я) и Коннор Браун (60-я).

Фото: championat.com

У казахстанцев после поражения сборной Канаде осталось семь очков. Таким образом, сборная Казахстана в турнирной таблице занимает четвертое место в группе В - это пока дает шансы на попадание в плей-офф.

Следующий матч сборная Казахстана сыграет со сборной Италией 29 мая. Начало встречи запланировано на 15:15 по времени Нур-Султана.

Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей (счет 3:2), а также действующих чемпионов - сборную Финляндии (3:2). Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов. Третью игру на групповой стадии ЧМ по хоккею сборная Казахстана проиграла американцам (3:0), а в четвертом матче казахстанцы сенсационно победили сборную Германии (3:2).

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