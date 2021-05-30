Как самому оценить качество питьевой воды

Полноценная проверка качества питьевой воды не в лабораторных условиях невозможна, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Прайм" .

Тем не менее, проверить воду на несколько основных параметров вы сможете и самостоятельно, рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода, - отмечает специалист.

Есть возможность самостоятельно использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме. Он может оценить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Однако такие тесты не являются на 100% точными.

Для расчета ресурса фильтра придется провести лабораторный анализ воды, а воду в бутылках можно оценить с точки зрения цвета – на белом фоне у нее не должно быть никакого оттенка, добавила Кулешова.