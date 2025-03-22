Об ухудшении качества питьевой воды предупредили жителей Кокшетау

Из-за аварийной ситуации на водопроводе кокшетаусцам временно придется довольствоваться водой более низкого качества, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали представители "Кокшетау су арнасы".

21 марта 2025 года на участке группового водопровода между селами Каратал и Саумколь произошла аварийная ситуация. В настоящее время ведутся работы по выявлению и устранению повреждений.

"В связи с этим подача воды из Сергеевского водохранилища в город Кокшетау будет ограничена. Водоснабжение временно осуществляется из Чаглинского водохранилища, что может привести к некоторому ухудшению качества питьевой воды. Приносим извинения за временные неудобства!" – пояснили коммунальщики.

Ранее стало известно, что построенной всего два года назад кокшетауской школе уже требуется ремонт.