Киркоров "рвал на себе волосы" из-за ухода Пугачевой к Галкину

Стало известно о страданиях Филиппа Киркорова из-за ухода Аллы Пугачевой к Максиму Галкину - певец "рвал на себе волосы" и угрожал самоубийством, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, о состоянии Киркорова после разрыва с Пугачевой рассказали коллеги и бывшая домработница артистов на передаче телеканала НТВ.

Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. режиссер Александр Левшин

По его словам, Пугачева читала письма Киркорова и плакала.

Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки, - говорила Примадонна.

Как отметил певец Николай Басков, Киркоров "очень переживал" из-за расставания, но старался скрывать это и "держаться молодцом".

Филипп, как говорится, мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой. Я говорю: "Филипп, уже все, все уже". Но он думал: вдруг вот они (Пугачева с Галкиным - прим. ред.) расстанутся, и он будет все равно с ней. домработница Людмила Дороднова

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