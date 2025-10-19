#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Филипп Киркоров трогательно высказался об интервью Аллы Пугачёвой

Филипп Киркоров, Алла Пугачева, интервью , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 00:37 Фото: Instagram/fkirkorov
Народный артист России Филипп Киркоров трогательно отреагировал на недавнее интервью Аллы Пугачевой, подчеркнув свое глубокое уважение и теплые чувства к бывшей супруге, сообщает Zakon.kz.

Артист отметил, что считает Примадонну величайшей певицей современности и благодарен ей за влияние на свою жизнь и карьеру, пишет starhit.ru.

"Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен ей, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов. Это был счастливый период моей жизни", – сказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва впервые за долгое время дала большое интервью и обратилась к своим поклонникам, проживающим в России.

Айсулу Омарова
