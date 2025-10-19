Филипп Киркоров трогательно высказался об интервью Аллы Пугачёвой
Фото: Instagram/fkirkorov
Народный артист России Филипп Киркоров трогательно отреагировал на недавнее интервью Аллы Пугачевой, подчеркнув свое глубокое уважение и теплые чувства к бывшей супруге, сообщает Zakon.kz.
Артист отметил, что считает Примадонну величайшей певицей современности и благодарен ей за влияние на свою жизнь и карьеру, пишет starhit.ru.
"Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен ей, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов. Это был счастливый период моей жизни", – сказал Киркоров.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва впервые за долгое время дала большое интервью и обратилась к своим поклонникам, проживающим в России.
