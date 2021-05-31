Именем Иманбека начали пользоваться мошенники

Мировая популярность сказывается на людях не только с положительной стороны, но и приносит ряд негативных моментов. В Сети встречается множество сообщении о том, что мошенники действуют от имени звезд. Не исключением стал и казахстанский диджей и продюсер, выигравший Grammy, Иманбек Зейкенов, передает zakon.kz.

Об этом сообщил сам Иманбек в своем instagram.

В своем сторис он выложил скрин страницы, предлагающей криптовалюту от имени Иманбека.

Фэйк. Не обманывайтесь, - подписал этот скриншот диджей.