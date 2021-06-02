ЧП на Чарыне: Родители школьников сделали заявление

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. Есть погибшие. Сегодня родители тех, кто не поехал в тот трагический день в поход, сделали заявление. Они опасаются того, что учителей привлекут к ответственности, передает zakon.kz.

На Чарын поехали ученики школы №199. Сегодня, 2 июня, всех родителей школьников вызвали на допрос. Он состоялся в школе.

Они спрашивали, кто поехал, по сколько собирали и как возвращались, - рассказала Динара Демелбаева, вышедшая после допроса.

Ее ребенок не ездил на Чарын, поэтому деталей поездки она не знает.

Другая родительница Айнур Ташимова знает чуть больше. Женщина рассказала, что 25 мая родители написали заявление о том, что сами будут нести ответственность за безопасность детей во время каникул. Поездку на каньон организовали родители, а не учителя. Преподаватели были просто приглашенными лицами, отмечает она. Это было сделано для того, чтобы поездка обошлась дешевле.

Поскольку весь год дети учились дистанционно и не виделись друг с другом, мы решили в конце года организовать поездку. Здесь учителя не виноваты. Они сами пострадали, спасая детей. Сейчас два учителя лежат в больнице в тяжелом состоянии, третий скончался, - сказала Ташимова.

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В автобусе было около 20 человек, из них 5 родителей, 3 учителя и 1 гид. Родители отмечают, что очень благодарны гиду.

Когда преподавателей забрали в тяжелом состоянии, наши дети там остались. Она привезла их на этом автобусе, потом упала в обморок , здесь скорую вызывали. Человек до последнего был с ними, - рассказала Гульнара Едильбаева.

Женщина говорит, что родители опасаются того, что к ответственности могут привлечь учителей. Они заявляют, что школа здесь не причем.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. Погибли двое. Ими оказались учитель и ученица. Пострадали шестеро, четверо из них госпитализированы.

Начато расследование по двум статьям Уголовного Кодекса. Это "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

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