Невероятное чудо Чарына: мама-манул впервые показала своего котенка

Степные мастера маскировки наконец приоткрыли тайну своих скалистых убежищ в Чарынском каньоне. Сотрудники парка поделились редкими кадрами дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Так, на видео запечатлен один из самых редких и трогательных моментов дикой природы – мама-манул ищет своего котенка.

На кадрах самка осторожно осматривает окрестности. Убедившись, что поблизости нет людей, она подает сигнал, и из тени камней, переваливаясь на коротких лапках, появляется пушистый комочек.

Манул – самый скрытный кот планеты. Увидеть его вживую почти невозможно, а снять на видео семейную сцену – огромная научная удача.

Сотрудники парка подчеркивают, что жизнь в Чарыне сурова: палящее солнце сменяется ледяными ветрами. Но густой мех манула (до 9 тысяч ворсинок на квадратный сантиметр!) позволяет чувствовать себя уютно даже в этих "марсианских" пейзажах.

В Казахстане манул охраняется законом. Каждое такое видео доказывает: экосистема парка жива, а популяция редких кошек постепенно восстанавливается.

