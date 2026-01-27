Невероятное чудо Чарына: мама-манул впервые показала своего котенка
Так, на видео запечатлен один из самых редких и трогательных моментов дикой природы – мама-манул ищет своего котенка.
На кадрах самка осторожно осматривает окрестности. Убедившись, что поблизости нет людей, она подает сигнал, и из тени камней, переваливаясь на коротких лапках, появляется пушистый комочек.
Манул – самый скрытный кот планеты. Увидеть его вживую почти невозможно, а снять на видео семейную сцену – огромная научная удача.
Сотрудники парка подчеркивают, что жизнь в Чарыне сурова: палящее солнце сменяется ледяными ветрами. Но густой мех манула (до 9 тысяч ворсинок на квадратный сантиметр!) позволяет чувствовать себя уютно даже в этих "марсианских" пейзажах.
В Казахстане манул охраняется законом. Каждое такое видео доказывает: экосистема парка жива, а популяция редких кошек постепенно восстанавливается.
Материал по теме
