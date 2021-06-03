Санврачи назвали причину массового отравления сельчан в СКО

130 жителей села Бесколь обратились к врачам с одинаковыми симптомами - резь в желудке, рвота и температура, передает zakon.kz.

Около 20 пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали. Предварительный диагноз - энтеровирусная инфекция. Только через неделю после начала массового заражения местные санврачи сделали первое официальное заявление: виновата плохая вода. Но какие в ней нашли микробы и чем они опасны, так и не объяснили, - говорится в сообщении Первого канала "Евразия".

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По словам руководителя Управления санитарно-эпидемиологического контроля Кызылжарского района Джангильды Ибраева, "было обнаружено общее микробное число".

Это качественный показатель загрязненности воды. Там был сплошной рост, подсчитать его не удается, - сказал он.

Как отмечается, по одной из версий, в общую сеть грязная вода могла попасть из-за несанкционированных врезок.

Местные жители забили тревогу, так как в селе фиксируют повторные случаи заболеваний.

Я переболела третий раз и это очень несладко. У меня ребенок, свекровь переболели. В любой дом, который мы зайдем в Бесколе, все болеют. Вы нам скажите и ответьте на вопрос: что с нами и с нашими детьми происходит? Это просто уже страшно. жительница села Бесколь Кристина Ашпекова

Также сообщается, что на следующей неделе будут известны результаты повторных проб воды, а пока санврачи советуют сельчанам пить только кипяченую или бутилированную воду.