Массовое отравление на свадьбе: санврачи назвали причины

В департаменте эпидконтроля Жетысуской области рассказали о причинах массового отравления людей на свадебном торжестве, которое произошло в регионе в начале сентября, сообщает Zakon.kz.

Как показали результаты проведенных анализов, причиной отравления двух десятков гостей во время свадьбы в селе Кабанбай Жетысуской области стали нарушения в хранении и приготовлении блюд. Об этом сообщает KazInform.



"В результате проведенного расследования установлено, что пищевое отравление возникло в результате употребления мантов и риса (плов), приготовленных в ресторане "Шагала" с нарушениями приема, хранения продукции, технологии приготовления блюд, что было подтверждено лабораторными исследованиями (в мантах, рисе (плов) и рвотных массах от больных обнаружены бактерии Bacillus cereus)", – сообщили в пресс-службе департамента санэпидконтроля региона.

1 сентября стало известно, что 20 гостей после трапезы резко почувствовали себя плохо. 11 человек пришлось положить в больницу, еще 9 от госпитализации отказались. У всех – инфекция, но какая, пока неизвестно.