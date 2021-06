Сабина Алтынбекова поспорит с Селеной Гомес и Тейлор Свифт за самое красивое лицо мира

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова номинирована на звание "The 100 Most Beautiful Faces of 2021" ("100 самых красивых лиц 2021 года"), сообщает zakon.kz.

Сабина Алтынбекова номинирована на звание "100 самых красивых лиц 2021 года". Поздравляем! - говорится в сообщении TC Candler в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TC Candler (@tccandler)

В список номинантов, кроме Сабины Алтынбековой, попали такие мировые звезды, как Дуэйн Джонсон, Дэвид Бекхэм, Селена Гомес, Галь Гадот, Зендея, Лили Коллинз, Джеми Дорнан, Тейлор Свифт, Киану Ривз, Том Круз, Эмма Уотсон, Зейн Малик, Марго Робби, Криштиану Роналду, Скарлетт Йоханссон, Дэниэл Рэдклифф и другие.

Также в список номинантов попали солист казахстанского бойзбенда Ninety One Азамат Ашмакын и российский певец Алексей Воробьев.

