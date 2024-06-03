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Сабина Алтынбекова поделилась с фанатами красивыми горными видами

Сабина Алтынбекова поделилась с фанатами красивыми горными видами , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 21:12 Фото: Instagram/altynbekova_20
Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова 3 июня порадовала фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На этот раз она поделилась красивым видом на горы в Алматы. На видео Сабина Алтынбекова в красивом костюме стоит на террасе и любуется шикарной природой.

"Прекрасная природа Алматы", – написала знаменитая спортсменка под постом.

Кадры набрали множество лайков и комментариев. 

Ранее Сабина Алтынбекова рассказала, кто ее никогда не предаст. Подробнее можно прочитать здесь

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