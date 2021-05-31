Новые фотографии волейболистки Сабины Алтынбековой с мужем умилило казахстанцев

В Сети появились новые фотографии казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой с мужем, сообщает zakon.kz.

Читайте также:

Сабина Алтынбекова вышла замуж

Их опубликовала сама спортсменка на своей странице в Instagram.

С моим муженьком, - подписала Алтынбекова снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

Читайте также:

Видео со свадьбы Алтынбековой появилось в Сети

Под публикацией фолловеры Алтынбековой оставили восхищенные комментарии и пожелали супругам счастья.

"Статные" "Такие красивые" "Будьте счастливы, Сабина" "Красивая пара, будьте счастливы" "Красота с природой!" "Красивая, гармоничная пара. Долгих лет вам жизни во здравии и любви! Берегите друг друга", - написали они.

Читайте также:

Сабина Алтынбекова рассказала об изменениях в жизни после замужества