Новые фотографии волейболистки Сабины Алтынбековой с мужем умилило казахстанцев

В Сети появились новые фотографии казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой с мужем, сообщает zakon.kz.
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Их опубликовала сама спортсменка на своей странице в Instagram.
С моим муженьком, - подписала Алтынбекова снимки.
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Под публикацией фолловеры Алтынбековой оставили восхищенные комментарии и пожелали супругам счастья.
"Статные"
"Такие красивые"
"Будьте счастливы, Сабина"
"Красивая пара, будьте счастливы"
"Красота с природой!"
"Красивая, гармоничная пара. Долгих лет вам жизни во здравии и любви! Берегите друг друга", - написали они.
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