Новые фотографии волейболистки Сабины Алтынбековой с мужем умилило казахстанцев

31 мая 2021, 01:20
Фото: youtube.com

В Сети появились новые фотографии казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой с мужем, сообщает zakon.kz.

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Их опубликовала сама спортсменка на своей странице в Instagram.

С моим муженьком, - подписала Алтынбекова снимки.

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Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

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Под публикацией фолловеры Алтынбековой оставили восхищенные комментарии и пожелали супругам счастья.

"Статные"

"Такие красивые"

"Будьте счастливы, Сабина"

"Красивая пара, будьте счастливы"

"Красота с природой!"

"Красивая, гармоничная пара. Долгих лет вам жизни во здравии и любви! Берегите друг друга", - написали они.

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