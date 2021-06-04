День государственных символов отмечают в Казахстане

4 июня 2021, 09:44
Фото: total.kz

В Казахстане 29 лет назад - 4 июня 1992 года была утверждена официальная атрибутика страны – Флаг, Герб и Гимн, передает zakon.kz.

Эти символы отражают единство, свободу, согласие, традиции и ценности народов, проживающих в независимом Казахстане.

Как это было

В начале 1992 года был объявлен конкурс на разработку проектов Герба, Флага, Гимна, в котором приняли участие более 600 человек. Всего было подано 1 200 заявок с творческими разработками эскизов Государственного флага. Также было предложено 245 проектов изображения и 67 описаний будущего Государственного герба и 750 вариантов Государственного Гимна.

Перед участниками конкурса стояла сложная задача. Государственные символы должны отвечать не только эстетическим требованиям, но и нести исторический, политический, экономический символизм. Необходимо было найти художественное решение, которое наиболее ярко воплощало бы политическую суть и цели молодого суверенного государства.

Это удалось сделать таким мастерам, как Шакен Ниязбеков (автор флага), Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан (авторы герба), Шамши Калдаяков (мелодия гимна), Жумекен Нажимеденов (текст гимна).

4 июня 1992 года Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал законы "О Государственном Флаге Республики Казахстан", "О Государственном Гербе Республики Казахстан" и "О музыкальной редакции Государственного Гимна Республики Казахстан".

А 4 июня 2007 года был принят Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан". В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется как день государственных символов в Республике Казахстан.

Государственный флаг Казахстана

Государственный флаг Казахстана представляет собой голубое полотнище прямоугольной формы. В его центре изображено солнце с лучами, а под ним - парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота.

Голубая одноцветность отражает не только приверженность идее единения, но и напоминает о безоблачном небе, которое всегда и у всех было олицетворением мира, спокойствия и благополучия. Золотое солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а степной орел – щедрость и зоркость, высоту помыслов казахстанцев.

Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Казахстана

Государственный герб Казахстана имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Шанырак – это очаг, целостность мира, символ первоосновы государства – семьи.

Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. Это полет, мечта, молодое поколение, с которым всегда связаны надежды. В верхней части герба расположено изображение объемной пятиконечной звезды, а в нижней - надпись "Qazaqstan".

Обновленный вариант герба с надписью на латинице введен с 1 ноября 2018 года. Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Qazaqstan" – цвета золота.

Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн Казахстана

Государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах. После обретения Казахстаном государственного суверенитета, в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна. По итогам конкурса было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. Авторами музыки первого гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди.

Текст был написан Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой.

В 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня "Менiң Қазақстаным". Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова.

Перед утверждением в качестве Государственного гимна в 2005 году первоначальный текст был лично доработан Нурсултаном Назарбаевым.

Впервые Государственный гимн Казахстана прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации главы государства.


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