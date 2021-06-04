Выжившая в Чарынском каньоне девочка получила награду

Родителей и девочку, выжившую в Чарынском каньоне, наградили в Алматы, сообщает zakon.kz.

Одиннадцатилетняя Зере была награждена благодарственным письмом министра по ЧС РК Юрия Ильина.

Награду получили и ее родители.

Сегодня, 4 июня девочку выписали из больницы. Она сумела спастись при паводке в Чарынском каньоне 29 мая.

От имени Министра Благодарственное письмо вручил начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев. Он поблагодарил родителей - Ұлана Бисембайұлы и Жанию Шымырбекқызы за воспитание отважного человека, а маленькую Зере - за выдержку, стойкость духа и правильное применение методов выживания в чрезвычайных ситуациях, благодаря которым она осталась жива.

Ученица гимназии № 199 города Алматы Бисембай Зере Ұланқызы, попав в нестандартную и опасную ситуацию, возникшую в результате природной стихии, критически оценила происходящее и применила практические навыки выживания. Данный случай являет собой пример для граждан страны по овладению навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности и воспитанию таких качеств личности, как мужество, собранность и стрессоустойчивость. министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека - учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести, но на следующий день ее удалось найти живой.

Она находилась на левом берегу реки Чарын в 3-4 км от места происшествия (высота каньона составляет от 800 м до 1500 м, береговая линия на данном участке вдоль реки скальная порода и труднопроходимые места).

Позднее в МЧС сообщили, что Чарынский каньон не относится к селеопасным участкам, а от "Казгидромет" не было сообщения о штормовом предупреждении.

По факту было заведено два уголовных дела.