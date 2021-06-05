В Казахстане активизировались змеи

Специалисты отметили, что в Казахстане змеи стали чаще нападать на людей, сообщает zakon.kz.

Лишь недавно в Западном Казахстане змея ужалила трехлетнего ребенка. Малыша сразу же госпитализировали. У него был сильный отек на лице и гиперемия. К счастью, все обошлось, укус оказался не ядовитым. По словам медиков, это уже не первый случай, передает Первый канал "Евразия".

Ранее пострадал 13-летний школьник. Нашествие ползучих гадов наблюдается и в Шымкенте. Люди напуганы: змеи уже заползают в дома. Только с начала года в службу спасения поступило около 20 обращений.

В это время змеи наиболее агрессивны и могут напасть на человека. В мае у нас было три вызова. В Казыгуртском районе в одном доме выловили сразу двух змей. начальник оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС города Орынбасар Тортбаев

Казахстанцев спешат успокоить зоологи. Они советуют при встрече со змеями не прикасаться к ним. На людей они нападают только в целях самозащиты. Всего в стране обитает 20 видов змей. Четыре из них - ядовитые.

Укус неядовитых змей тоже опасен, потому что у них есть зубы, а змеи они плотоядные. У них на зубах сохраняется трупный яд и поэтому, когда они кусают, прокусывают до крови, и этот яд попадает в ранку. Высасывать не рекомендуют, потому что яд на слизистую подействует. профессор кафедры биологии Константин Прокопов