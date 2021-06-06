Гусман Кыргызбаев стал вторым на ЧМ по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Будапеште, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, в финальной схватке в весовой категории до 60 килограммов ему противостоял Яго Абуладзе из России. Сначала соперник заработал балл. Чуть позже и вовсе сумел провести чистый прием, одержав досрочную победу с оценкой "иппон" (самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах).

Кыргызбаев взял "серебро". В этом же весе другой казахстанец Магжан Шамшадин уступил в схватке за "бронзу", завершив турнир на пятом месте.

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