Движение "Талибан" призвало Кыргызстан и Таджикистан к миру

Один из официальных представителей движения "Талибан" (запрещено в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане) - Забехулло Муджохид призвал Кыргызстан и Таджикистан к миру, передает zakon.kz.

Соответствующее заявление он опубликовал в Твиттере 5 июня, пишет "Радио Озоди".

"Исламский Эмират" (прим.: так называют себя талибы) призывает две исламские и братские страны при решении своих проблем придерживаться только мирного диалога, - говорится в заявлении Муджохида. Он также указал, что сначала война кажется легким решением проблемы, но ее последствия и нанесенный вред намного больше, чем думают две стороны, начавшие ее из-за ненависти и злобы.

Официальный представитель "Талибан" выразил надежду и уверенность, что власти Кыргызстана и Таджикистана решат свои проблемы путем взаимопонимания и диалога, найдут правильные и логичные решения.

28 и 29 апреля на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли десятки человек, сотни – были ранены. Ситуация была урегулирована - Кыргызстан и Таджикистан подписали Протокол делимитации и демаркации госграницы. В начале июня с границы этих стран снова пошли тревожные новости.