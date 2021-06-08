Суд оштрафовал Минздрав по делу экс-министра Биртанова

Административный суд Нур-Султана наложил штраф на Минздрав за то, что ведомство не предоставило документы, запрошенные адвокатами экс-министра Елжана Биртанова, передает zakon.kz.

Сегодня, 8 июня, суд Нур-Султана рассматривает продление домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову.

Во время заседания адвокат Серик Сагалиев заявил, что Минздрав чинил препятствия защите при сборе доказательств невиновности Биртанова.

Так, на адвокатские запросы, направленные в Министерство здравоохранения, министерство не отвечает, а в последующем вообще отказалось давать ответы, ссылаясь на то, что Платформа признана вещественным доказательством. Тогда как защита не просила предоставить саму Платформу или доступ к ней, а просило копию документов, необходимых для осуществления полноценной защиты. Это при том, что копии некоторых документов были представлены Министерству здравоохранения, - сказал он.

По его словам, адвокаты не стали мириться с этим и обратились в Департамент юстиции с заявлением по факту воспрепятствования деятельности адвоката. Протокол в отношении Минздрава был составлен и направлен в административный суд.

По результатам рассмотрения 7 июня 2021 года Специализированный межрайонный административный суд в отношении Министерства здравоохранения признало их виновными в совершении административного правонарушения и наложило штраф в размере 40 812 тенге. Тем самым факт воспрепятствования защите в сборе доказательств установлен постановлением административного суда, - добавил Сагалиев.

3 ноября 2020 года стало известно о задержании Елжана Биртанова. Отмечалось, что экс-министра подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. В суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей. И 7 ноября его отпустили под домашний арест.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

Позже стало известно, что обвинение против Биртанова строится на том, что "Платформа интероперабельности информационных систем" не работоспособна на территории Казахстана.