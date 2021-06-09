Елжану Биртанову в очередной раз продлили домашний арест

Суд в очередной раз продлил домашний арест бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает zakon.kz.

Накануне, 8 июня, в суде Нур-Султана состоялось заседание, на котором рассматривали продление домашнего ареста Биртанову. Прокурор Толеген Жараспаев попросил продлить домашний арест до 14 июля 2021 года. По его словам, нужно время для того, чтобы завершить следственные действия.

Жараспаев также заявил, что Биртанову нужно запретить выходить из жилища, запретить общаться со всеми, помимо членов его семьи, запретить говорить по телефону, потому что он якобы нарушил условия домашнего ареста.

Адвокаты экс-министра попросили не удовлетворять ходатайство и отменить Елжану Биртанову меру пресечения. Выслушав стороны, судья Акмарал Исаева ушла в совещательную комнату.

Сегодня, 9 июня, она огласила постановление. Судья заявила, что оснований для отмены меры пресечения не установлено.

Суд постановил срок меры пресечения в отношении Биртанова Елжана продлить до 9 месяцев, который исчисляется с 14 июня по 14 июля, - сказала судья.

Исаева добавила, что доводы органа следствия о введении запрета на выход из жилища, запрета общаться со всеми, кроме членов семьи суд считает необоснованными.

О том, что Елжана Биртанова задержали по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере стало известно 3 ноября 2020 года. Но в суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей и 7 ноября экс-министра отпустили под домашний арест.

6 мая Елжану Биртанову продлили домашний арест в шестой раз до 14 июня.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Заявление об отставке было им подписано в связи с осложнившейся пневмонией.