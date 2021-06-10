Мертвого леопарда нашли в Казахстане

В Мангистауской области нашли мертвого леопарда, передает zakon.kz.

Информация с фото появилась в соцсетях.

Эхх, жалко котенка леопарда. Говорят, что тушку нашли в Бейнеуском районе, Мангистауской области, 10 дней как лежит. Скорее всего, он пришел к нам из Туркмении, наверное более старшие сородичи вытеснили из привычного ареала обитания. Жестока Мангистауская земля, - написал в facebook Азамат Сарсенбаев.

В пресс-службе Министерства экологии сообщили, что для выяснения причин гибели мангистауского (переднеазиатского) леопарда на место выехали специалисты.

Мертвый леопард был обнаружен местными жителями вчера ночью, 9 июня, примерно в 22.00 часов в местности "Куйкентау" на территории государственного природного заказника "Манашы". Об этом сообщило руководство "Кызылсайского" государственного регионального природного парка. На место гибели леопарда выехала специальная группа из инспекторов "Кызылсайского" ГРПП, сотрудников Мангистауского, Бейнеуского РОП, ветеринарных врачей для установления обстоятельств. Данная местность находится приблизительно в 300-350 км от Актау. Дополнительная информация будет предоставлена после установления обстоятельств, - сообщила официальный представитель Минэкологии Самал Ибраева.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопардов в мире. На сегодня общая численность популяции этого леопарда насчитывает 870-1,3 тыс. особей. В Казахстане он встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике.

Большая часть переднеазиатских леопардов обитает в Иране (около 550—850 особей), Афганистане (200—300), Туркменистане — 90-100. Есть также небольшое количество в Азербайджане, Армении, Нагорном Карабахе, в Грузии иТурции.

Основу рациона переднеазиатского леопарда составляют среднего размера копытные животные, такие как олени, джейраны, муфлоны, козлы и дикие кабаны. Также его рацион может включать мелкую добычу, такую как мыши, зайцы и дикобразы, мелкие хищники, в том числе лисицы, шакалы и куньи, птицы и рептилии.

Отметим, что Мангистауский леопард (переднеазиатский) ранее был многократно запечатлен на фотоловушки на территории "Устюртского" государственного природного заповедника, начиная с 2018-го года. С 2021-го года был внесен в Красную книгу Республики Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что в Мангистауской области от голода гибнут лошади.