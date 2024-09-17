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Редкий леопард попал на камеру в Казахстане

Редкий леопард попал на камеру в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:53 Фото: gov.kz
В Устюртском заповеднике (Мангистауская область) в объектив фотоловушки попал редкий переднеазиатский леопард, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира, переднеазиатский леопард – это подвид, находящийся под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы. Он внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Казахстана с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК.

Редкий леопард попал на камеру в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:53

Фото: gov.kz

"Интересный факт: окрас переднеазиатских леопардов может варьироваться в зависимости от региона. В отличие от других подвидов леопардов, переднеазиатские леопарды часто имеют более светлую и менее насыщенную окраску, что помогает им лучше сливаться с сухими и каменистыми ландшафтами их обитания. Этот адаптивный камуфляж позволяет им эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания", – отметили в комитете.
Редкий леопард попал на камеру в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:53

Фото: gov.kz

Ранее в Туркестанской области в природном парке "Сайрам-Угам" на фотоловушку удалось запечатлеть занесенную в Красную книгу редкую птицу – черного аиста.

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