Редкий леопард попал на камеру в Казахстане

В Устюртском заповеднике (Мангистауская область) в объектив фотоловушки попал редкий переднеазиатский леопард, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира, переднеазиатский леопард – это подвид, находящийся под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы. Он внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Казахстана с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК.

Фото: gov.kz

"Интересный факт: окрас переднеазиатских леопардов может варьироваться в зависимости от региона. В отличие от других подвидов леопардов, переднеазиатские леопарды часто имеют более светлую и менее насыщенную окраску, что помогает им лучше сливаться с сухими и каменистыми ландшафтами их обитания. Этот адаптивный камуфляж позволяет им эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания", – отметили в комитете.

Фото: gov.kz

Ранее в Туркестанской области в природном парке "Сайрам-Угам" на фотоловушку удалось запечатлеть занесенную в Красную книгу редкую птицу – черного аиста.