Рэпер Канье Уэст встречается с российской моделью

Американский рэпер Канье Уэст отметил свой 44-й день рождения в компании российской супермодели Ирины Шейк, сообщает zakon.kz.

Первые слухи о романе звезд появились в конце мая.

Как отмечает "Комсомольская правда", папарацци подловили их во время отдыха на юге Франции.

Шейк и Уэст провели время в Провансе, где сняли роскошный бутик-отель Villa La Coste.

Сами знаменитости пока никак не высказывались.

По данным "Газеты.ru", ранее Шейк неоднократно участвовала в проектах Уэста. В 2010 году она снялась в видеоклипе на его песню Power, после чего не раз представляла одежду модного бренда музыканта на европейских неделях моды.

Стоит отметить, что американский исполнитель расстался со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян всего несколько месяцев назад.