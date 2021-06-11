Появились новые данные о смерти леопарда в Мангистау

На теле мертвого леопарда, обнаруженного в Мангистауской области, отсутствуют следы ранения, сообщает zakon.kz.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира отметили, что тушу леопарда отправят в Атырау.

Прибывшие на место гибели хищника специалисты предварительно установили, что на его теле отсутствуют следы ранения, в том числе от оружия. Тушу леопарда планируют транспортировать для экспертизы в Атырау. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления, - отметили в ведомстве.

9 июня на территории государственного природного заказника "Манашы" был обнаружен мертвый леопард.