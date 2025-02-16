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Туризм

Свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 08:52 Фото: ВКонтакте/leopard_land
15 февраля в российском национальном парке "Земля леопарда" впервые на фотоловушку попало свидание дальневосточных леопардов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы нацпарка, судя по фото, самка залезла на дерево для лучшего обзора. Возможно, что-то привлекло ее внимание. Самец также проводил свои "исследования", но уже на земле. Пятнистые кошки "все обнюхивали и наблюдали, чтобы уж точно никто не помешал их романтике".

Фото: ВКонтакте/leopard_land

В нацпарке это свидание назвали счастливым.

"Самец Leo 239M все же "уговорил" свою Leo 244F спуститься на землю. Ждем котят", – говорится в сообщении заповедника "Земля леопарда".

А вот неизвестный кот стал звездой теннисного турнира в Дохе. Сначала он выбежал на корт в матче первой ракетки мира Арины Соболенко, а затем в противостоянии тунисской спортсменки Онс Жабер.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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