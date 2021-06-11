На 10 лет осудили брата экс-министра труда 

Брата экс-министра труда Тимуржана Нурымбетова осудили на 10 лет, сообщает zakon.kz.

Судом № 2 Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении Нурымбетова Т., Романовой Н., Утеулиной А., Сарымсакова Г. Мустафа Қ.

Экс-руководитель Управления координации занятости и социальных программ Нурымбетов следствием обвинялся в получении взяток в крупном размере на сумму свыше 44 миллионов тенге, мошенничестве, легализации денег и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате его преступных действий причинен ущерб государству на сумму свыше 54 млн тенге. Бывшие сотрудники управления Романова Н. и Утеулина А., обвинялись в посредничестве во взяточничестве, мошенничестве в особо крупном размере. Директор ТОО Сарымсаков Г. и представитель ОО Мустафа Қ. обвинялись мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и даче взяток в крупном размере.

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В суде прокурор просил назначить Нурымбетову по совокупности преступлений 12 лет лишения свободы,Романовой – 8 лет лишения свободы, Сарымсакову – 9 лет лишения свободы, Утеулиной – 7 лет лишения свободы, Мустафа – 7 лет лишения свободы. Адвокаты просили переквалифицировать действия подсудимых на менее тяжкие статьи и назначить наказания, не связанные с изоляцией от общества. Смягчающим обстоятельством признано частичное признание вины, отягчающим – совершение преступлений во время чрезвычайного положения. Вина подсудимых доказана показаниями подсудимых, изобличающих друг друга, свидетелей, заключением экспертиз и другими доказательствами.

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По совокупности Нурымбетову Т. назначено 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Вместе с тем, Нурымбетов Т. был оправдан в легализации денег за отсутствием в его деянии состава преступления. Романовой Н. и Сарымсакову Г. назначено 8 лет лишения свободы. Они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Их имущество, приобретенное на добытые преступным путем средства, конфисковано. Утеулиной назначено 5 лет, Мустафа – 7 лет лишения свободы. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, - сообщили в пресс-службе суда №2 Тараза.

Приговор не вступил в законную силу.





