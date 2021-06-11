Медведь-дебошир убивает домашний скот в ВКО

Жители Серебрянска пишут в различные ведомства, чтобы избавиться от медведя, который повадился убивать домашний скот, передает zakon.kz.

В дежурную часть Серебрянска поступают жалобы от жителей города, о том, что в населенном пункте в районе Серебрянского лесничества по улицам свободно разгуливает молодая особь медведя, который заходит во двор частных домов, и причиняет ущерб гражданам. По всем указанным фактам был собраны материал и для решения данного вопроса направлены письма в местные исполнительные органы Серебрянска и "Охотхозяйство района Алтай". В настоящее время данный вопрос рассматривается. Для обеспечения общественной безопасности, усилены наряды патрулирования в данном районе, которые принимают меры для безопасности граждан, - рассказали Noks.kz в пресс-службе департамента полиции ВКО.

По информации председателя общественного фонда по защите прав животных "Дворянин" Ларисы Прокопьевой, местные активисты уже подготовили все необходимое для усыпления и перевозки мишки в естественную среду обитания, но они продолжают ждать разрешения от уполномоченных органов.

Мы совместно с зоозащитниками подготовили транквилизаторы и помповое ружье, попросили чтобы нам предоставили охотника, но охотника нам не дают. Мы уже нашли ветеринара, но на данный момент нам не разрешают проводить действия в связи с законом, так как нет официального ответа. Мы уже отправили семь писем, но разрешения не получили. Отпугивать медведя не получается, он уже не боится. Ему и стучали и шумели и мигалками полицейскими пробовали пугать и сигналили, но пока он не доел кроликов, он не ушел. Мы уже не просим нам помочь, а требуем решить этот вопрос в течение двух дней, - сказала заместитель акима города Серебрянск Ксения Короткова.

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По закону отстрелить медведя удастся лишь в сентябре, а пока местным жителям советуют его отпугивать шумом.

По законодательству установлены сроки по отстрелу медведей и мы уже об этом говорили. С обществом охотников и рыболовов мы ведем переговоры по поводу отпугивания животного. Мы в курсе, что он нападал на животных. Он является охотничьим видом, на медведя установлены сроки охоты в период с первой субботы сентября по 30 сентября и на 15 дней в весенний период, с 15 апреля по 15 мая. Мы даем рекомендации отпугивать медведя, его убийство не предусмотрено нормативной базой. Местные жители могут шуметь и обо что-то бить, так как это дикий зверь, то фактор беспокойства на него будет воздействовать, - прокомментировал руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства территориальной инспекции Самат Дидахметов.

Отмечается, что первые заявления от жителей поступили в акимат Серебрянска еще 27 мая. Тогда медведь разорял ульи и ломал заборы.