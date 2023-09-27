Браконьер убил медведя в ВКО
Фото: pxhere
В Восточно-Казахстанской области браконьер застрелил медведя, сообщает Zakon.kz.
Полицейские задержали 37-летнего жителя Усть-Каменогорска, который в районе села Ново-Троицкое, занимаясь незаконной охотой, застрелил медведя. Мясо хищника он планировал взять для личного употребления.
"С места происшествия изъяты ружья Ataarms 12-го калибра и Zauermod калибр 308, на которые имеются разрешения, квадроцикл и туша медведя, которую передали для хранения в ветеринарную лабораторию", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее у браконьера в Мангистау изъяли 17 туш джейранов.
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