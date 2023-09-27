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Браконьер убил медведя в ВКО

Браконьер убил медведя в ВКО Фото: pxhere
В Восточно-Казахстанской области браконьер застрелил медведя, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали 37-летнего жителя Усть-Каменогорска, который в районе села Ново-Троицкое, занимаясь незаконной охотой, застрелил медведя. Мясо хищника он планировал взять для личного употребления.

"С места происшествия изъяты ружья Ataarms 12-го калибра и Zauermod калибр 308, на которые имеются разрешения, квадроцикл и туша медведя, которую передали для хранения в ветеринарную лабораторию", – говорится в сообщении. 
Браконьер убил медведя в ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее у браконьера в Мангистау изъяли 17 туш джейранов.

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Анастасия Стативкина
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