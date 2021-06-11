Илон Маск презентовал самую быструю Tesla

Глава компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск представил новую модель электромобиля Tesla - Model S Plaid стоимостью $130 тыс., передает zakon.kz.

Plaid release event https://t.co/TxIHXnuw9A — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2021

По данным forbes.ru, Model S Plaid разгоняется до 100 км в час за две секунды и способен без подзарядки проехать более 600 км. Презентация новой модели электромобиля прошла во Фримонте (штат Калифорния).

Order Tesla Model S Plaid at https://t.co/LuUhICqQEI — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2021

Этот электромобиль сокрушает, - цитирует Reuters Маска, который на презентации выехал на сцену за рулем Model S Plaid.

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Быстрее, чем любой Porsche, безопаснее, чем любой Volvo, - подчеркнул миллиардер.

Новая Model S Plaid разгоняется до 96,5 км в час за 1,99 секунды, без подзарядки электромобиль способен проехать более 620 км. И это, по словам Маска, доказывает что электромобили, работающие на экологически чистой энергии, "могут быть самыми быстрыми, безопасными и крутыми во всех отношениях".

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В следующем квартале, как сообщил Маск на презентации, Tesla рассчитывает производить 1 тыс. электромобилей Model S Plaid.

По словам Маска, Model S Plaid быстрее заряжается, имеет более просторное заднее сиденье и улучшенную развлекательную систему "пятого уровня PlayStation".

Если мы думаем о будущем, когда автомобиль будет часто находиться в режиме автопилота или полностью автономного вождения, то развлечения будут становиться все более важными. Так что вы захотите смотреть фильмы, играть в игры, пользоваться интернетом. Илон Маск

Новая Model S Plaid призвана опередить конкурентов из Porsche, Mercedes-Benz и Lucid Motors в сегменте роскошном электромобилей.

Модель S Plaid определенно призвана помочь уменьшить миграцию нынешних владельцев Tesla из Tesla. Мы видим, что Tesla больше не может работать в вакууме, - заявил вице-президент консалтинговой компании AutoPacific Эд Ким.

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