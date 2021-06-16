Выдвижение Сабурова на пост главы Степногорска прокомментировали в акимате

Акимат Степногорска прокомментировал обращение жителей города, сообщает zakon.kz.

На многих медиаресурсах прошли материалы по поводу обращения жителей Степногорска к комику Нурлану Сабурову, который смог повлиять на решение местных властей по вопросу отказа от строительства предприятия по утилизации промышленных отходов.

Однако, по мнению самого акимата города, решением данного вопроса госорганы занимаются практически год, и отводить Сабурову роль спасителя - это более чем некорректно. Тем более - это работа не одного дня, чтобы мгновенно получить результат.

В ноябре 2019 года Оценочной комиссией Глобального экологического фонда по согласованию с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов для внедрения производственных мощностей в Республике Казахстан и строительства комплекса по вышеуказанному проекту поставщиком было определено ТОО "ЭкоЛюкс-Ас" города Степногорск. Летом прошлого года в социальных сетях были опубликованы материалы о транспортировке в город Степногорск ПХД-содержащих отходов со станции "Дариял-У", находящихся в Карагандинской области. Жителями города данный факт был воспринят негативно.

Соответственно, мы сразу начали работу по определению нового объекта временного хранения ПХД и вывоза отходов с территории города. В течение года нами велись переговоры с министерством, АО "Жасыл даму", он является собственником ПХД- содержащих отходов, по данному вопросу. Ранее была заказана экспертиза, проведение которой также потребовало времени. По ее результатам обнаружены несоответствия действующему природоохранному законодательству, а именно - не учтены гидрогеологические, геологические, почвенные обследования данной местности, наличие близости объекта к воинской части, отсутствие исследования "розы ветров". Принимая во внимание заключение специалистов, учитывая мнение населения города, 14 июня проведены общественные слушания, - проинформировал аким города Еркебулан Баяхметов.

По итогам всех проведенных мероприятий местными властями принято решение об отказе в реализации данного проекта на территории города Степногорск.