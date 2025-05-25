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Культура и шоу-бизнес

СМИ показали многомиллионный коттедж Нурлана Сабурова

Комик, знаменитость, артист, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 04:59 Фото: Instagram/nurlan__saburov
Журналисты выяснили, что у популярного стендап-комика Нурлана Сабурова есть дорогостоящая недвижимость в Подмосковье, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, артист купил земельный участок площадью более 1 тысячи квадратных метров в феврале 2022 года. Цена участка – около 12,2 млн рублей (более 77,5 млн тенге).

Фото: Telegram-канал "SHOT"

"На этом участке расположен шикарный коттедж, который сейчас стоит примерно 115 миллионов рублей. Дом находится в закрытом жилом комплексе, где Сабуров живет вместе с женой и тремя детьми", – сообщает источник.

Кроме недвижимости Нурлан Сабуров владеет двумя премиальными автомобилями – Mercedes-Benz G-Class 2018 года и Cadillac Escalade 2021 года. Их стоимость оценивают в десятки миллионов рублей.

Ранее жена Нурлана Сабурова похвасталась новыми покупками.

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Аксинья Титова
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