В Иране проходят выборы президента

В Иране началось голосование на выборах президента страны, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, голосование началось в пятницу в 07.00 по местному времени (08.30 по времени Нур-Султана).

В день выборов на территории Ирана открыто около 66,8 тыс. избирательных участков. Также иранцы смогут проголосовать еще в 133 странах мира - там будут открыты 234 избирательных участка. Всего число граждан Исламской Республики, имеющих право принять участие в выборах, составляет 52,31 млн.

По данным телеканала PressTV, на президентских выборах уже проголосовал руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Он отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в мавзолее имама Рухоллы Хомейни в Тегеране.

Мы приглашаем население прийти на выборы, поскольку это в интересах народа страны, - сказал он.

Депутат Меджлиса (парламента) от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили 16 июня объявили, что снимают свои кандидатуры с президентских выборов. В гонке продолжают участвовать секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати.

Хасан Роухани - нынешний президент Ирана - не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает свой пост два срока подряд.