В Венесуэле проходят выборы президента

28 июля в Венесуэле началось голосование на выборах президента, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, 30 тыс. избирательных участков открылись по всей стране. Мадуро, который баллотируется уже на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии, по данным опросов, может рассчитывать на выборах только примерно на 30% голосов.

В то время, как его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа, кандидат от оппозиционного альянса "Единая демократическая платформа", согласно результатам опросов, может получить от 50 до 70%.

В этот же день президента Исламской Республики Иран официально утвердили в должности, а по поводу работы политтехнологов Камалы Харрис уже начались первые нелестные разговоры.