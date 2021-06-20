Исследование: психотропные вещества могут изменить религиозные убеждения и политические взгляды

Есть препараты, которые применяются для лечения определенных заболеваний, однако они немыслимым образом оказывают влияние на психику человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Кто-то становится более агрессивным, кто-то получает непреодолимую тягу к азартным играм, порнографии и даже шоппингу.

В октябре 2020 года в American Scientific Journal была опубликована статья Эдди Джейкобса из Оксфордского университета. Исследователь выяснил, какое влияние галлюциногенные препараты оказывают на наши взгляды и убеждения.

Так, в 1971 году появилось научное исследование, выявившее связь между ЛСД и либеральными взглядами. Употреблявшие наркотик испытуемые стали мыслить более либерально в отличие от тех, кто его не принимал.

В 2018 в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica было опубликовано еще одно подобное исследование. Авторы изучили влияние псилоцибина — галлюциногенного препарата, полученного из грибов. Было обнаружено следующее: люди, принимавшие это лекарство для лечения биполярного расстройства, стали более открытыми и общительными и их восприятие изменилось.

Основываясь на этих исследованиях, доктор Эдди Джейкобс заявил, что псилоцибин может изменить наши взгляды на веру и сделать нас более религиозными.

После участия в исследовании многие атеисты говорили, что познали Бога и назвали себя религиозными людьми, в то время как консервативные взгляды другой группы испытуемых сменились более либеральными и толерантными к различным мнениям.

Пока что исследования и исследования не доказали, существуют ли другие препараты, обладающие таким же эффектом, но специалисты склонны предполагать наличие связи между некоторыми веществами и изменением нашей личности.

Например, лекарства от депрессии помогают нам избавиться от невротизма и негативных мыслей, и выздоровевшие могут стать более общительными, чем прежде. Есть также препараты, благодаря которым мы становимся более безрассудными и импульсивными, например, препарат леводопа, который используется для лечения болезни Паркинсона. Некоторые пациенты пристрастились к азартным играм, порнографии и шоппингу.