ЧП в алматинском фонтане - в каком состоянии пострадавшие

Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы Лаура Мырзагали рассказала подробности о состоянии здоровья пострадавших в алматинском фонтане, передает zakon.kz.

В субботу к 16.00 поступил звонок в скорую помощь. Пострадали один взрослый человек и двое детей. Жительница Алматы 1993 года рождения находится в Центральной городской клинической больнице в тяжелом состоянии. В реанимации. Мы оказываем полную медицинскую помощь. У нее множественные травмы, сейчас находится под наблюдением в реанимационном отделении, - говорит Мырзагали.

Также она рассказала о состоянии девочек 10-ти и 8-ми лет.

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10-летнюю девочку мы перевели из реанимации в отделение, сейчас у нее состояние средней степени тяжести. Будем наблюдать дальше, оказывать помощь. Она идет на поправку. Следующая девочка находится в реанимации, будем смотреть до завтра. Также состояние средней степени тяжести, - отметила Мырзагали.

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Как уточнила замруководителя, после любой травмы могут быть серьезные последствия, но как именно они отразятся в данной ситуации на здоровье детей, врачи пока сказать не могут.

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20 июня из соцсетей стало известно, что двух девочек и женщину едва не убило током в фонтане на улице в Алматы. Инцидент произошел у здания Казахского государственного цирка. В полиции Алматы рассказали, по какой статье расследуют дело об инциденте в алматинском фонтане.

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