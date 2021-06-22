Мамин поручил принять дополнительные меры в Нур-Султане из-за "дельта-штамма"

Премьер-министр Аскар Мамин поручил провести заседание Межведомственной комиссии из-за выявленного в Нур-Султане индийского штамма коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Как известно, в столице выявлена вероятность мутации, характерной для индийского "дельта-штамма" коронавируса, который отличается высокой степенью заражаемости, быстротой развития и более тяжелыми последствиями.

Поручаю провести сегодня заседание Межведомственной комиссии для выработки дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологических требований в Нур-Султане, - сказал Аскар Мамин.

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Глава правительства отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране под контролем. Занятость больничных коек составляет 25%, а реанимационных - 21%.

В "красной" зоне по-прежнему остается столица, количество заболевших не снижается. Это говорит о недостаточности принимаемых мер и темпов вакцинации, - отметил премьер-министр.

В целом, большинство регионов находятся в "зеленой" зоне, пять регионов - в "желтой". Вакцинировано более 2,8 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито свыше 1,7 млн человек.

Цой рассказал об индийском штамме коронавируса, выявленном в Нур-Султане

И хотя в целом ситуация в Казахстане стабильная, но обстановка в соседних государствах продолжает ухудшаться. Поэтому надо усилить контроль на государственной границе, обратить внимание на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и увеличение темпов вакцинации, - поручил Аскар Мамин.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об индийском штамме коронавируса, выявленном в Нур-Султане.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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