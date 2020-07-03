Суд не стал рассматривать дело экс-вице-министров энергетики и вернул его прокуратуре

Перечисленные существенные нарушения уголовно-процессуального Кодекса препятствуют вынесению окончательного решения по делу, либо вынесения обвинительного или оправдательного приговора, сказала судья Кульбаева.

Дело экс-вице-министров энергетики Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева возвращено прокурору для устранения допущенных нарушений. Такое постановление вынесла судья Байконырского суда №2 Айжан Кульбаева по итогам шестимесячного судебного разбирательства, сообщает корреспондент zakon.kz.

Каких-либо допустимых экспертных заключений, которые могли бы дать ответ на вопрос о причинённом ущербе по рассматриваемому делу не имеется. Вместе с тем, назначение новой экспертизы по делу суд считает не целесообразным по следующим основаниям – сообщила Кульбаева, разрешая ходатайство прокуроров о назначении новой судебной экспертизы.

Дело в том, что на предыдущем судебном заседании прокурор Сауле Сыдыкова попросила суд признать недействительной проведенную в ходе главного судебного разбирательства экспертизу и попросила назначить новую.

Причем экспертом, по мнению прокуратуры, должна была выступить РГП "Госэкспертиза". Вот только именно эта организация согласовывала проект по очистке озера Карасу. И именно в этом проекте несколько экспертов нашли ошибки. А из-за этих расхождений в расчетах по проекту на скамью подсудимых и были отправлены вице-министры и предприниматели (всего 8 человек).

Напомним, бывших вице-министров энергетики обвиняют по статье 189, части 4, пункту 2 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

В проекте 2014 года установлен объем ила подлежащий изъятия со дна озера (323 тыс. кубических метра). Учитывая, что озеро постоянно меняется, объем иловых отложений 2015 года установленным РГП "Газгидромет", до объема 2018 года мог измениться. В этой связи вызывает сомнения общий объем иловых отложений подлежащих изъятию, так как на начало работ не был определен точный объем ила подлежащий изъятию. Кроме того, прослушанные в суде записи НСД также указывают на неточность объема ила подлежащему изъятию.

Кроме того, в ПСД в 2014 года была допущена ошибка по сметным расчетам, - мотивировала свое решение судья Кульбаева, указывая на допущенные ошибки следствия.

Помимо этого, она обратила внимание прокуроров, что в нарушение положения статьи 299 УПК обвинение не содержит конкретизации куда именно и кем были направлены в офшор похищенные деньги. Не про расписан и механизм возврата этих денег республике Казахстан, распределение денег между членами группы, нет дат и сумм.

Установить предел обвинения в этой части и проверить его доказанность – нельзя. Также установлено нарушение положения закона РК об оперативно розыскной деятельности УПК, относительно проведения специальных розыскных мероприятий. Основанием для проведения розыскных мероприятий в отношении Садибекова является проведение проверки по фактам, не относящимся к рассматриваемому делу. Проведение данных мероприятий фактически длилось до передачи дела в суд, свыше двух лет. Нарушение предусмотренного законом срока с грубым нарушением его прав и свобод, что установлено и в отношении и других подсудимых, - добавила судья.

По ее словам, информация о факте хищения бюджетных средств, выделенных на очистку озера Карасу, была получено при проведении специальных розыскных мероприятий по другому делу. После чего следствие и возбудило дело по факту хищения. Однако при этом подсудимые не были поставлены в известность о возбуждении дела и своем процессуальном статусе.

Нарушено право подсудимых на досудебной стадии, ввиду отсутствия постановления о признании их подозреваемыми по делу. При отсутствии разъяснения постановления. Согласно ст. 202 ч. 1 УПК орган выносит постановление о признании лица подозреваемым. Оно объявляется лицу, осуществляющему судебное расследование. (…) должны были вручить копию постановления. Однако в отношении подсудимых постановление не вынесено. Садибекову на указанной стадии вообще не разъяснены права. Постановление о квалификации по указанному делу в отношении подсудимых вынесено на следующий день и никак не связано с допросом в качестве подозреваемых, что также является существенным нарушением прав личности, - сказала Кульбаева.

Помимо этого судья отметила, что следствием не был установлен потерпевший по делу, а в отношении подсудимых не был предъявлен гражданский иск.

Постановлением следователя от 22 июня 2018 года потерпевшим признано министерство энергетики, которое себя потерпевшим не считает. Поскольку в судебном заседании его представитель не занимает сторону от обвинения и ими не был заявлен гражданский иск, - добавила она.

Напомним, в ходе судебного заседания потерпевшая сторона была заменена с министерства энергетики на министерство экологии. Прокуроры тогда объясняли это тем, что полномочия Минэнерго в части природоохранной государственной политики были переданы именно в это ведомство.

Однако в суд поступило ходатайство представителя министерства экологии, в нем они указывают, что постановлением правительства от 9 октября 2018, документация Минэнерго была передана в коммунальную собственность акимата Акмолинской области, который осуществляет дальнейшую реализацию проекта (…) То есть фактически органом досудебного расследования не был установлен потерпевший, поскольку замена потерпевшего произведена еще в феврале 2018 года.

Данные обстоятельства также препятствуют правильному разрешения дела, в виду не установления факта о том, какому именно органу причинен имущественный вред, мнение которого как потерпевшего имеет значение для дела, - разъяснила Кульбаева.

По словам судьи, перечисленные "существенные нарушения уголовно-процессуального Кодекса препятствуют вынесению окончательного решения по делу, вынесения обвинительного либо оправдательного приговора". Она также добавила, что судебное разбирательство может быть возобновлено только в случае устранения указанных нарушений, "конкретизации обвинения, установления пределов обвинения".

Согласно ст. 23 ч.5 УПК суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. Не выражает каких-либо интересов помимо интересов права. При таких обстоятельствах, учитывая, что установлены существенные нарушения УПК РК препятствующие проведению главного судебного разбирательства, суд не предрешая вопрос доказанности обвинения, считает необходимым уголовное дело возвратить прокурору для их устранения. Меру пресечения в отношении подсудимых следует оставить без изменения, - заключила она.

Стороны по делу имеют право обжаловать постановление суда в течение 15 дней.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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