В Нур-Султане ужесточат карантин из-за индийского штамма коронавируса

В Нур-Султане ужесточат карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 и вероятность индийского штамма, в Нур-Султане на дополнительное обследование были взяты пробы у 54 больных. Из них у 56% пациентов выявлена вероятность индийского штамма. Новый вид мутации наиболее заразен и быстро распространяется. В целях обеспечения безопасности горожан в столице введут дополнительные карантинные ограничения, - говорится в сообщении столичного акимата.

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Меры по недопущению распространения коронавируса были рассмотрены на заседании городского штаба под руководством акима столицы Алтая Кульгинова.

В городе мы фиксируем резкий скачок заболеваемости. Предварительные анализы проб, которые были взяты у 54 больных, показывают, что у 56% из них выявлена вероятность индийского штамма. Новый вид мутации наиболее опасен, так как более высокие риски летальности, сильнее сказывается на иммунитете человека. У 39% - британский штамм. Более чем у 80% пациентов (индийский, британский штаммы) имеются клинические проявления, в том числе 20 больных были госпитализированы, у 20% отсутствуют симптомы, в том числе один пациент госпитализирован, - отметила главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

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По ее словам, большинство обратились самостоятельно. Шесть случаев завозные: Россия, Афганистан, Туркестан, Акмолинская область - 2 и Восточно-Казахстанская область.

В свою очередь аким столицы Алтай Кульгинов встретился с руководителями коммунальных служб, строительных компаний, директорами школ и детских садов, колледжей, ТРЦ, ТД, рынков, представителями НПО и других крупных предприятий.

- Только при формировании коллективного иммунитета их деятельность не будет приостановлена. В случае низкого числа вакцинированных работы на данных объектах будут остановлены. Учитывая, что индийский штамм более заразен и быстро распространяется, в городе будут введены дополнительные карантинные ограничения, - подчеркнул Алтай Кульгинов.

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Тамила Языкова, Нур-Султан