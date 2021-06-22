Премьер-министр Казахстана вакцинировался от COVID-19

Премьер-министр РК Аскар Мамин 21 июня после окончания рабочего дня вакцинировался против коронавируса, сообщает zakon.kz.
Глава правительства получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе, - говорится в сообщении primeminister.kz.
Отмечается, что после вакцинации самочувствие Мамина хорошее, никаких побочных эффектов не выявлено.
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На сегодняшний день в Казахстане более 2,8 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1,7 млн человек - вторым компонентом.
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