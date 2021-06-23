Ужесточат ли в Алматы карантин из-за "дельта-штамма"

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, ужесточат ли в городе карантин из-за "индийского" штамма коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас будут вводиться (меры- прим.редакции). Мы ожидаем постановление главного государственного санитарного врача страны. Вчера было поручение вице-премьера Ералы Лукпановича Тугжанова главному санврачу провести соответствующие меры, в том числе и обязательную вакцинацию для лиц, которые работают на обслуживании населения, - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в РСК.

23 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

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Будем выполнять постановление главного санврача. Мы провели в двух регионах исследование - в столице и Алматы, получили результаты. Кто информирован, тот вооружен. Мы ведем подготовительные меры, - отметил он.

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21 июня стало известно, что "дельта-штамм" коронавируса появился в Нур-Султане. Позднее сообщили, что в городе ужесточат карантин.

Тамила Языкова, Нур-Султан