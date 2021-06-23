Сильные дожди ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды в Казахстане на 24-26 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, выпадением града, 24 июня в Павлодарской, 24-25 июня в Восточно-Казахстанской, 25 июня в Алматинской областях ожидаются сильные дожди. РГП "Казгидромет"

Лишь на западе страны, согласно прогнозу, сохранится жаркая погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - с пыльными бурями. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем на севере до 17-28 тепла, в центре - до 20-35 тепла, на северо-западе - до 25-40 тепла. РГП "Казгидромет"