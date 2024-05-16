Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Согласно информации, из-за поступающей из России паводковой воды уровень реки Жайык (Урал) продолжит рост.
"Вода с территории РФ продолжает прибывать. Уровень реки Жайык в Атырау составляет 557 см, в селе Махамбет Атырауской области – 995 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Ситуация на водохранилищах
Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%.
Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%.
Оба объекта работают в штатном режиме.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.
Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%.
Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 85,6%.
Половодье в регионе продолжается.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 61,8%.
В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%.
Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
Оба объекта работают в штатном режиме.
"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Ранее сообщалось, что 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, вода в эти озера не поступала последние 20 лет.