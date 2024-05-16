Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах

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В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана 16 мая 2024 года заявили, что вода из России продолжает прибывать в нашу страну, а именно в Атыраускую область. В связи с этим ведомство отчиталось о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, из-за поступающей из России паводковой воды уровень реки Жайык (Урал) продолжит рост. "Вода с территории РФ продолжает прибывать. Уровень реки Жайык в Атырау составляет 557 см, в селе Махамбет Атырауской области – 995 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ситуация на водохранилищах Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 85,6%. Половодье в регионе продолжается. В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 61,8%. В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%. Все они работают в штатном режиме. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. "На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ранее сообщалось, что 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, вода в эти озера не поступала последние 20 лет. Читайте также Беременных женщин эвакуируют из опасных зон в Атырауской области Где летом отдохнут школьники из пострадавших от паводков регионов

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