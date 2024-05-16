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Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах

Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:37 Фото: unsplash
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана 16 мая 2024 года заявили, что вода из России продолжает прибывать в нашу страну, а именно в Атыраускую область. В связи с этим ведомство отчиталось о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, из-за поступающей из России паводковой воды уровень реки Жайык (Урал) продолжит рост.

"Вода с территории РФ продолжает прибывать. Уровень реки Жайык в Атырау составляет 557 см, в селе Махамбет Атырауской области – 995 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Ситуация на водохранилищах

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%.

Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%.

Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.

Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%.

Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 85,6%.

Половодье в регионе продолжается.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 61,8%.

В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%.

Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.

Оба объекта работают в штатном режиме.

"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Ранее сообщалось, что 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, вода в эти озера не поступала последние 20 лет.

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Динара Халдарова
Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Атырау Атырауская область Паводки-2024 2024 год Водохранилища
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