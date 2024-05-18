Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Казахстане 19 мая
Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 19 мая, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами и другие погодные явления.
"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке, в центре страны – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на юге страны – очень сильный ветер, на северо-западе, севере – туман".
На юге, в центре Карагандинской, Улытауской, на юге Костанайской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Западно-Казахстанской области, пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в Уржарском районе Абайской области, на востоке Жетысуской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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