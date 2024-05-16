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Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ

Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:48 Фото: Национальный центр тестирования
Директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов на брифинге 16 мая рассказал, какой язык выбрали большинство абитуриентов для сдачи основного Единого национального тестирования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом году 181 тыс. абитуриентов решили участвовать в основном ЕНТ. Однако это не окончательное количество, поскольку заявки продолжают принимать еще в шести регионах страны. 

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"В этом году из 181 тыс. абитуриентов, которые изъявили желание сдавать тестирование, 75% будут сдавать ЕНТ на казахском языке. Примерно 25% участников – на русском языке и 221 человек – на английском языке", – рассказал директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов.

Он отметил, что особенности формата тестирования остались без изменений: абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и два предмета на выбор. Однако в этом году было принято решение уменьшить количество вопросов по обязательным предметам – "грамотность чтения" и "математическая грамотность" – на пять вопросов, что позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 осталось без изменений – 120, включая 20 заданий по "истории Казахстана", 10 заданий по "грамотности чтения", 10 заданий по "математической грамотности" и 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140, время тестирования – 4 часа (240 минут).

"По результатам поданных заявлений мы видим, что математика и физика наиболее популярны в этом году, также химия, биология, есть творческие экзамены. Математику и информатику выбрали 11% наших абитуриентов. Это говорит о том, что наши дети обратили внимание на специальности, которые связаны с компьютерными технологиями и безопасностью", – уточнил Болатбек Абдрасилов.

16 мая основное Единое национальное тестирование стартовало в 14 регионах страны. В целом, тестирование продлится до 12 июля.  

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