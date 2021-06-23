С братьями. Димаш Кудайберген опубликовал новое фото 

Певец Димаш Кудайберген опубликовал фотографию с боксером Геннадием Головкиным и казахстанскими актерами Аятом Байказаховым и Артуром Толеповым, сообщает zakon.kz.
С братьями. Доброе утро, дорогие! - подписал он снимок.
Фанаты пришли в восторг от фотографии.
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Какая классная компания!
Берешь уроки бокса, Димаш?
Доброе утро и хорошего дня! И чтоб весь год был хороший для тебя и твоих дорогих, для нас то есть! И вообще для всех людей, почему-то после знакомства с тобой начинаешь любить людей больше, - пишут в комментариях певцу.
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